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Бобровский Кирилл Фёдорович

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Место рождения

Русский Брод, Верховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Около 1879 ст.

Дата смерти

Около 1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Русский Брод, Верховский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Между 1900 и 1940
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
рабочий (стрелочник), служащий Северо-Кавказской жд
Место жительства
Между 1907 и 1940
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
1923

Сын: Бобровский Михаил Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Русский Брод, Верховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобровская Параскева

Смерть
Около 1950
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
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