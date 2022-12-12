Бобровский Кирилл Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879 ст.
Дата смертиОколо 1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Между 1900 и 1940
рабочий (стрелочник), служащий Северо-Кавказской жд
Место жительства
Между 1907 и 1940
Рождение ребёнка
1923
Сын: Бобровский Михаил Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобровская Параскева
Смерть
Около 1950
Армавир, город Армавир, Краснодарский край