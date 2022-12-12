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Воронцов Илья Владимирович

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Место рождения

Чажешно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Не указана

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чажешно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.01.1947

Дочь: Бойкова Валентина Ильинична

Мать ребёнка: Воронцова Анна Федоровна

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.05.1951

Дочь: Воронцова Елена Ильинична

Мать ребёнка: Воронцова Анна Федоровна

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронцова Анна Федоровна

Смерть
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