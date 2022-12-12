Воронцов Илья Владимирович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНе указана
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1947
Дочь: Бойкова Валентина Ильинична
Мать ребёнка: Воронцова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
19.05.1951
Дочь: Воронцова Елена Ильинична
Мать ребёнка: Воронцова Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронцова Анна Федоровна
Смерть