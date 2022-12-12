Чудаков Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
92 в 1835 92 в 1843 65 в рев.1850 68 в рев.1858
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Чудакова Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Чудаков Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Чудакова Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Чудакова Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Чудакова Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Чудаков Елисей Васильевич
Мать ребёнка: Чудакова Авдотья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858