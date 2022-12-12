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Чудаков Василий Алексеевич

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1795

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Чудаков Алексей Прокофьевич

Мать: Чудакова Федосья Лазаревна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
92 в 1835 92 в 1843 65 в рев.1850 68 в рев.1858
Рождение ребёнка
1813

Сын: Чудаков Петр Васильевич

Мать ребёнка: Чудакова Авдотья Васильевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1819

Сын: Чудаков Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Чудакова Авдотья Васильевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Чудакова Авдотья Васильевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Чудакова Авдотья Васильевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1836

Сын: Чудаков Елисей Васильевич

Мать ребёнка: Чудакова Авдотья Васильевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чудакова Авдотья Васильевна

Смерть
После 1858
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