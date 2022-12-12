Рылин Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Рылянин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Соловьева Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Рылина Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Рылин Павел Иванович
Мать ребёнка: Рылина Мария Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рылина Мария Ефимовна
Смерть
1792