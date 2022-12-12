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Рылин Иван Григорьевич

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Рылянин Григорий

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Соловьева Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Рылина Мария Ефимовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Рылин Павел Иванович

Мать ребёнка: Рылина Мария Ефимовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рылина Мария Ефимовна

Смерть
1792
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