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Андрей Иванов

Место рождения

Сбудово, Брейтовская волость, Мологский уезд

Дата рождения

Около 1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.

Отец: Иван Клементьев

Мать: Пераскева Ларионова

Сбудово, Брейтовская волость, Мологский уезд
по X ревизии 12 лет *1846
Бракосочетание
09.02.1864 ст.

Жена: Александра Евдокимова

Сбудово, Брейтовская волость, Мологский уезд
Брак: 9 февраля 1864 г. Жених Борисоглебской волости, д. Збудова временно обязанного графа Мусина Пушкина, кр-на Ивана Климентова сын Андрей Иванов холостой Грекороссийского вероисповедания первым бра... Показать все
Рождение ребёнка
10.08.1865 ст.

Дочь: Васса Андреева

Мать ребёнка: Александра Евдокимова

Сбудово, Брейтовская волость, Мологский уезд
*1865, 10(15) август, д. Збудова кр-н Андрей Иванов и зак. жена его Александра Евдокимова, оба прав. Восприемник той же д. крест-ая жена Параскева Ларионова (МК418,4,186,312об) ... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1867 ст.

Дочь: Васса Андреева

Мать ребёнка: Александра Евдокимова

Сбудово, Брейтовская волость, Мологский уезд
*1867, 4(6) августа Д. Збудова, Андрей Иванов и Александра Евдокимова, той же д. девица Стефанида Яковлева (МК418,4,197,7об)
Рождение ребёнка
06.11.1870 ст.

Дочь: Матрена Андреева

Мать ребёнка: Александра Евдокимова

Сбудово, Брейтовская волость, Мологский уезд
*1870, 6(8) ноябрь. То же, воспр. д. Збудова крест. девица Анна Иванова, Ветринский приход (МК 418,4,201,45об)
Рождение ребёнка
02.07.1877 ст.

Дочь: Чижикова Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Александра Евдокимова

Сбудово, Брейтовская волость, Мологский уезд
д. Збудова, кр-н Андрей Иванов и зак. жена его Александра Евдокимова, оба прав. Воспр. той же д. кр. девица Юльяна Яковлева. Св-к Дмитрий Сотин, дьячок Николай Сотин. Борисогл приход. МК418,4,212,84об... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1879 ст.

Сын: Костров Дмитрий Андреев

Мать ребёнка: Александра Евдокимова

Сбудово, Брейтовская волость, Мологский уезд
*1879, 20 (21) октября. Д. Збудова кр-н Андрей Иванов и зак. жена его Александра Евдокимова, оба прав. Воспр. той же деревни кр-н Иван Антонов и кр-ая девица Марья Яковлева (МК418,4,215,120об)
Смерть
Неизвестно

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