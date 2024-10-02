Андрей Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1846 ст.
Отец: Иван Клементьев
Мать: Пераскева Ларионова
по X ревизии 12 лет *1846
Бракосочетание
09.02.1864 ст.
Жена: Александра Евдокимова
Брак: 9 февраля 1864 г. Жених Борисоглебской волости, д. Збудова временно обязанного графа Мусина Пушкина, кр-на Ивана Климентова сын Андрей Иванов холостой Грекороссийского вероисповедания первым бра... Показать все
Рождение ребёнка
10.08.1865 ст.
Дочь: Васса Андреева
Мать ребёнка: Александра Евдокимова
*1865, 10(15) август, д. Збудова кр-н Андрей Иванов и зак. жена его Александра Евдокимова, оба прав. Восприемник той же д. крест-ая жена Параскева Ларионова (МК418,4,186,312об) ... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1867 ст.
Дочь: Васса Андреева
Мать ребёнка: Александра Евдокимова
*1867, 4(6) августа Д. Збудова, Андрей Иванов и Александра Евдокимова, той же д. девица Стефанида Яковлева (МК418,4,197,7об)
Рождение ребёнка
06.11.1870 ст.
Дочь: Матрена Андреева
Мать ребёнка: Александра Евдокимова
*1870, 6(8) ноябрь. То же, воспр. д. Збудова крест. девица Анна Иванова, Ветринский приход (МК 418,4,201,45об)
Рождение ребёнка
02.07.1877 ст.
Дочь: Чижикова Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Александра Евдокимова
д. Збудова, кр-н Андрей Иванов и зак. жена его Александра Евдокимова, оба прав. Воспр. той же д. кр. девица Юльяна Яковлева. Св-к Дмитрий Сотин, дьячок Николай Сотин. Борисогл приход. МК418,4,212,84об... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1879 ст.
Мать ребёнка: Александра Евдокимова
*1879, 20 (21) октября. Д. Збудова кр-н Андрей Иванов и зак. жена его Александра Евдокимова, оба прав. Воспр. той же деревни кр-н Иван Антонов и кр-ая девица Марья Яковлева (МК418,4,215,120об)
Смерть
Неизвестно