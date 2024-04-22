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Питиков Евдоким Яковлевич

Место рождения

Полевая, Харківська область

Дата рождения

1811

Дата смерти

01.09.1842 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Петик Яков Викулов/Никитич

Мать: Петик Прасковья Федоровна

Полевая, Харківська область
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 418об. ДАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д.292. Л. 428об. ДАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. Л.1001об-1002
Рождение ребёнка
1833

Сын: Питиков Григорий Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 418об.
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Питикова Ульяна Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Полякова Авдотья Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Питикова Дарья Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.09.1842 ст.
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 169. оп. 1. д. 2. л. 204об. ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 418об.
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