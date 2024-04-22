Питиков Евдоким Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти01.09.1842 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 418об. ДАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д.292. Л. 428об. ДАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. Л.1001об-1002
Рождение ребёнка
1833
Сын: Питиков Григорий Евдокимович
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 418об.
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Питикова Ульяна Евдокимовна
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Полякова Авдотья Евдокимовна
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Питикова Дарья Евдокимовна
Смерть
01.09.1842 ст.
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 169. оп. 1. д. 2. л. 204об. ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 418об.