Щербакова Агриппина Кондратьева
Место рождения
Дата рождения1848 ст.
Дата смерти10.03.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.
Бракосочетание
16.09.1864 ст.
Муж: Семён Ильин
Москва, город федерального значения Москва
церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Казенной слободе (Ивановский сорок). Поручителями по жениху были: Коломенский мещанин Георгий Емельянов и Московский мещанин Александр Фёдоров; по невесте: ... Показать все
Смерть
10.03.1893 ст.