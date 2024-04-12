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Щербакова Агриппина Кондратьева

Место рождения

Шекшово, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1848 ст.

Дата смерти

10.03.1893 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шекшово, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
16.09.1864 ст.

Муж: Семён Ильин

Москва, город федерального значения Москва
церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Казенной слободе (Ивановский сорок). Поручителями по жениху были: Коломенский мещанин Георгий Емельянов и Московский мещанин Александр Фёдоров; по невесте: ... Показать все
Смерть
10.03.1893 ст.
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