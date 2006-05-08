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Солодовников Олег Георгиевич

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

31.01.1964

Дата смерти

08.05.2006

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1964

Отец: Солодовников Георгий Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
24.12.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
08.05.2006
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев

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