Солодовников Олег Георгиевич
Место рождения
Дата рождения31.01.1964
Дата смерти08.05.2006
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1964
Отец: Солодовников Георгий Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
24.12.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.05.2006
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев