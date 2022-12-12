Нарышкина (Тарасова) Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.09.1989
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.03.1990
Дочь: Марина Юрьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Место жительства
Неизвестно