Нарышкина (Тарасова) Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарышкина (Тарасова) Светлана Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.09.1989

Муж: скрыто настройками приватности

Хардиково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
23.03.1990

Дочь: Марина Юрьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Хардиково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Хардиково, Орловский муниципальный район, Орловская область
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