Константинов Ренат Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов Ренат Фомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.?

Отец: не указан

Мать: Константинова Сания Гинниатулловна

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