Мелихова Домна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1853
Сын: Мелихов Федор Афанасьевич
Отец ребёнка: Мелихов Афанасий Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.05.1856
Сын: Мелихов Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Мелихов Афанасий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно