Мелихова Домна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелихова Домна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелихов Афанасий Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.09.1853

Сын: Мелихов Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Мелихов Афанасий Дмитриевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1856

Сын: Мелихов Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Мелихов Афанасий Дмитриевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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