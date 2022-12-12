Козлов Лука Авдеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Козлов Авдей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1889 и 1896
Дочь: Пономарева Мария Лукьяновна
Мать ребёнка: Козлова Нилина Романовна
Устьгоры Новособ обл РФСР
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Агафья Лукьяновна
Мать ребёнка: Козлова Нилина Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Лукьяновна
Мать ребёнка: Козлова Нилина Романовна
Смерть
Неизвестно