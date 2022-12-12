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Козлов Лука Авдеевич

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Место рождения

Усть-Горская, Омский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Козлов Авдей

Мать: не указана

Усть-Горская, Омский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Между 1889 и 1896

Дочь: Пономарева Мария Лукьяновна

Мать ребёнка: Козлова Нилина Романовна

Устьгоры Новособ обл РФСР
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Агафья Лукьяновна

Мать ребёнка: Козлова Нилина Романовна

Усть-Горская, Омский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Лукьяновна

Мать ребёнка: Козлова Нилина Романовна

Смерть
Неизвестно
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