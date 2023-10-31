Серовский Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Серовский Николай Петрович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Убинское, Убинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Дина
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Черкасова Раиса Петровна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
08.08.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна
Смерть
1943
Причина смерти: Погиб на войне