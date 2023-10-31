Серовский Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серовский Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

1923 г.р.
1928 г.р.
1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Серовский Николай Петрович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Убинское, Убинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Дина

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Черкасова Раиса Петровна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
08.08.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

Смерть
1943
Причина смерти: Погиб на войне
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