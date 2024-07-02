Булатов Эдуард Вячеславович
Место рождения
Дата рождения22.09.1981
Дата смерти02.07.2024
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1981
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
26.09.2003
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.09.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.07.2024
Цирроз печени