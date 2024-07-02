Булатов Эдуард Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Эдуард Вячеславович

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

22.09.1981

Дата смерти

02.07.2024

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1981

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
26.09.2003

Жена: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
11.09.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
02.07.2024
Киров, город Киров, Кировская область
Цирроз печени

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