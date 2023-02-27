Рогозин Иаким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Мария
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1907
Дочь: (Рогозина) Агрипина
Мать ребёнка: (Рогозина) Мария
Рождение ребёнка
10.01.1909
Дочь: (Рогозина) Татьяна
Мать ребёнка: (Рогозина) Мария
Смерть
Неизвестно