Норовяткина (Шикунова) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Норовяткина (Шикунова) Наталья Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1985

Сын: Норовяткин Эдуард Владимирович

Отец ребёнка: Норовяткин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
?.12.1987

Сын: Норовяткин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Норовяткин Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Норовяткин Владимир Иванович

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