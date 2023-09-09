- Александра Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1880 ст.
Муж: - Никифор Никитич
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.04.1899 ст.
Отец ребёнка: - Никифор Никитич
Бессоново, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.164-165 ( Рождение №-29м )
Смерть
После 1901 ст.