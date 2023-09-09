- Александра Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Александра Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1901 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1880 ст.

Муж: - Никифор Никитич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.04.1899 ст.

Сын: - Василий Никифорович

Отец ребёнка: - Никифор Никитич

Бессоново, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.164-165 ( Рождение №-29м )
Смерть
После 1901 ст.

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