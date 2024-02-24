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анастасия илларионова
анастасия илларионова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1844
Дата смерти
1847
Пол
Женский
Отец
илларион(ларион) андреев
1813 г.р.
Мать
васса федорова
1815 г.р.
Дети
Не указаны
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из
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец:
илларион(ларион) андреев
Мать:
васса федорова
Смерть
1847
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