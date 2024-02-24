анастасия илларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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анастасия илларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

1847

Пол

Женский

Отец

1813 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1844

Отец: илларион(ларион) андреев

Мать: васса федорова

Смерть
1847
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