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Рожкова (Сычкина) Валентина
Рожкова (Сычкина) Валентина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.02.1923
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сычкин Еким
1898 г.р.
Мать
Сычкина (Борисова) Августа
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1923
Отец:
Сычкин Еким
Мать:
Сычкина Августа
Смерть
Неизвестно
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