Рожкова (Сычкина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожкова (Сычкина) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1923

Отец: Сычкин Еким

Мать: Сычкина Августа

Смерть
Неизвестно
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