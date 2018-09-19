Горбачева (Беловолова) Агрипина Гаврииловна 19.09.1867 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Горбачева (Беловолова) Агрипина Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1867 ст.

Отец: Беловолов Гавриил (Поли-)Карпович/Дементьевич

Мать: Беловолова Анастасия Алексеевна

https://yandex.ru/archive/catalog/10605817-b64f-4fe0-8f99-0d4551f9d9d5/28
Бракосочетание
18.01.1884 ст.

Муж: Горбачев Лука Стефанович

Орск, город Орск, Оренбургская область
Спасо-Преображенский собор города Орска Брак: https://yandex.ru/archive/catalog/9d64e74e-a31a-42c3-83c5-e201933826e3/97
Смерть
Неизвестно

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