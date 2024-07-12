Цапалюк Гаврило Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цапалюк Гаврило Маркович

Место рождения

Подлесное, Хмельницька область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Цапалюк Марк Захарович

Мать: Цапалюк Парасковия Захаровна

Подлесное, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цапалюк (Глуховская) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.04.1923

Дочь: Захарова (Цапалюк) Ольга Гавриловна

Мать ребёнка: Цапалюк (Глуховская) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
05.02.1938

Сын: Цапалюк Владимир Гаврилович

Мать ребёнка: Цапалюк (Глуховская) Мария Ивановна

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
1942
Чёрный Яр, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми

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