Цапалюк Гаврило Маркович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1923
Дочь: Захарова (Цапалюк) Ольга Гавриловна
Мать ребёнка: Цапалюк (Глуховская) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
05.02.1938
Сын: Цапалюк Владимир Гаврилович
Мать ребёнка: Цапалюк (Глуховская) Мария Ивановна
Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
1942
Чёрный Яр, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми