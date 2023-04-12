Таскаева (Барсукова) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1953
Отец: Барсуков Иван Ильич
Рождение ребёнка
16.04.1975
Сын: Таскаев Евгений Викторович
Отец ребёнка: Таскаев Виктор Петрович
Рождение ребёнка
23.12.1978
Отец ребёнка: Таскаев Виктор Петрович
Рождение ребёнка
17.01.1985
Сын: Таскаев Александр Виторович
Отец ребёнка: Таскаев Виктор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно