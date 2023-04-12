Таскаева (Барсукова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таскаева (Барсукова) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1953

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1953

Отец: Барсуков Иван Ильич

Мать: Барсукова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
16.04.1975

Сын: Таскаев Евгений Викторович

Отец ребёнка: Таскаев Виктор Петрович

Рождение ребёнка
23.12.1978

Сын: Таскаев Игорь Викторович

Отец ребёнка: Таскаев Виктор Петрович

Рождение ребёнка
17.01.1985

Сын: Таскаев Александр Виторович

Отец ребёнка: Таскаев Виктор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таскаев Виктор Петрович

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