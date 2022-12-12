Пепеляева Ирина Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1894 ст.
Отец ребёнка: Пепеляев Фотий Тимофеевич
Нижнее Брагино, Краснокамский, Пермский край
Рождение ребёнка
15.07.1897 ст.
Отец ребёнка: Пепеляев Фотий Тимофеевич
Пермская губерния, Новопаинская волость, д. Грехи
Рождение ребёнка
21.02.1899 ст.
Дочь: Коневских Евдокия Фатеевна
Отец ребёнка: Пепеляев Фотий Тимофеевич
д. Грехи Новопаинской волости Пермской губернии
Рождение ребёнка
03.01.1901 ст.
Дочь: Пепеляева Татьяна Фотеевна
Отец ребёнка: Пепеляев Фотий Тимофеевич
Пермская губерния, Новопаинская волость, д. Грехи
Рождение ребёнка
04.03.1902 ст.
Сын: Пепеляев Василий Фотеевич
Отец ребёнка: Пепеляев Фотий Тимофеевич
Пермская губерния, Новопаинская волость, д. Грехи
Рождение ребёнка
01.02.1906 ст.
Сын: Пепеляев Николай Фотеевич
Отец ребёнка: Пепеляев Фотий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Пепеляев Фотий Тимофеевич
Молотовская область, д. Грехи
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно