Пепеляева Ирина Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пепеляева Ирина Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1894 ст.

Сын: Пепеляев Карп Фотеевич

Отец ребёнка: Пепеляев Фотий Тимофеевич

Нижнее Брагино, Краснокамский, Пермский край
Рождение ребёнка
15.07.1897 ст.

Сын: Пепеляев Иван Фотеевич

Отец ребёнка: Пепеляев Фотий Тимофеевич

Пермская губерния, Новопаинская волость, д. Грехи
Рождение ребёнка
21.02.1899 ст.

Дочь: Коневских Евдокия Фатеевна

Отец ребёнка: Пепеляев Фотий Тимофеевич

д. Грехи Новопаинской волости Пермской губернии
Рождение ребёнка
03.01.1901 ст.

Дочь: Пепеляева Татьяна Фотеевна

Отец ребёнка: Пепеляев Фотий Тимофеевич

Пермская губерния, Новопаинская волость, д. Грехи
Рождение ребёнка
04.03.1902 ст.

Сын: Пепеляев Василий Фотеевич

Отец ребёнка: Пепеляев Фотий Тимофеевич

Пермская губерния, Новопаинская волость, д. Грехи
Рождение ребёнка
01.02.1906 ст.

Сын: Пепеляев Николай Фотеевич

Отец ребёнка: Пепеляев Фотий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Пепеляев Сергей Фотеевич

Отец ребёнка: Пепеляев Фотий Тимофеевич

Молотовская область, д. Грехи
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пепеляев Фотий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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