Резанова (Кривых) Александра Еремеевна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Кривых Еремей
Рождение ребёнка
09.08.1924
Дочь: Резанова Мария Александровна
Отец ребёнка: Резанов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
27.11.1926
Сын: Резанов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Резанов Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Вступление в колхоз
Неизвестно
ухаживала за свиньями в колхозе "Краснок знамя"
Смерть
Неизвестно