Резанова (Кривых) Александра Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резанова (Кривых) Александра Еремеевна

Место рождения

Резанова, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Кривых Еремей

Мать: не указана

Резанова, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
09.08.1924

Дочь: Резанова Мария Александровна

Отец ребёнка: Резанов Александр Михайлович

Резанова, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
27.11.1926

Сын: Резанов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Резанов Александр Михайлович

Резанова, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резанов Александр Михайлович

Вступление в колхоз
Неизвестно
ухаживала за свиньями в колхозе "Краснок знамя"
Смерть
Неизвестно
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