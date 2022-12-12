Комлева Нина Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.11.1897
Дата смерти30.03.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1897
Отец: Комлев Михаил Николаевич
Мать: Лебедева Лидия Сергеевна
Бракосочетание
1919
Рождение ребёнка
08.07.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Николай Михайлович
Смерть
30.03.1981
Москва, город федерального значения Москва