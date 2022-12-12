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Комлева Нина Михайловна

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Место рождения

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд

Дата рождения

01.11.1897

Дата смерти

30.03.1981

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1897

Отец: Комлев Михаил Николаевич

Мать: Лебедева Лидия Сергеевна

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Бракосочетание
1919

Муж: Соколов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
08.07.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Николай Михайлович

Смерть
30.03.1981
Москва, город федерального значения Москва
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