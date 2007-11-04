Канашкин Вовен Райан Гослинг
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.2007
Сын: Канашкин-Дубовской Александр
Мать ребёнка: Канашкина Алиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канашкина Алиса
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канашкина Алиса
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно