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Иван Сысоевич

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Место рождения

Уколица, Ульяновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Около 1841

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1813 г.р.

Дети

Около 1831 г.р.
Около 1834 г.р.
1840 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Сысой Абрамов

Мать: не указана

Уколица, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Около 1827

Жена: Федосья Егорова

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Федора Иванова

Мать ребёнка: Федосья Егорова

Уколица, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Наталья Иванова

Мать ребёнка: Федосья Егорова

Уколица, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.06.1840

Сын: Иван

Мать ребёнка: Федосья Егорова

Уколица, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Около 1841
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