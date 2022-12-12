Иван Сысоевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиОколо 1841
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Сысой Абрамов
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1827
Жена: Федосья Егорова
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Федора Иванова
Мать ребёнка: Федосья Егорова
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: Федосья Егорова
Рождение ребёнка
16.06.1840
Сын: Иван
Мать ребёнка: Федосья Егорова
Смерть
Около 1841