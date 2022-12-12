Падерина Анисия Никитична
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Апросинья Прокопьевна
Отец ребёнка: Падерин Прокопий Федотович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Пономарева Степанида Прокопьевна
Отец ребёнка: Падерин Прокопий Федотович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Падерин Михаил Прокопьевич
Отец ребёнка: Падерин Прокопий Федотович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Голубина Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Падерин Прокопий Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисия Прокопьевна
Отец ребёнка: Падерин Прокопий Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Падерин Алексей Прокопьевич
Отец ребёнка: Падерин Прокопий Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Есаулова? Лукерия Прокопьевна
Отец ребёнка: Падерин Прокопий Федотович
Смерть
Неизвестно