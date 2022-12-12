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Падерина Анисия Никитична

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Место рождения

Усть-Горская, Омский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Никита

Мать: не указана

Усть-Горская, Омский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Апросинья Прокопьевна

Отец ребёнка: Падерин Прокопий Федотович

Усть-Горская, Омский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Пономарева Степанида Прокопьевна

Отец ребёнка: Падерин Прокопий Федотович

Усть-Горская, Омский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1891

Сын: Падерин Михаил Прокопьевич

Отец ребёнка: Падерин Прокопий Федотович

Усть-Горская, Омский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Голубина Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Падерин Прокопий Федотович

Усть-Горская, Омский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисия Прокопьевна

Отец ребёнка: Падерин Прокопий Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Падерин Алексей Прокопьевич

Отец ребёнка: Падерин Прокопий Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Есаулова? Лукерия Прокопьевна

Отец ребёнка: Падерин Прокопий Федотович

Смерть
Неизвестно
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