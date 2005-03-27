Ванюкова (Бобылева) Мария Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванюкова (Бобылева) Мария Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

09.05.1964

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1922

Сын: Ванюков Петр Александрович

Отец ребёнка: Ванюков Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
29.01.1926

Сын: Ванюков Григорий Александрович

Отец ребёнка: Ванюков Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
12.02.1929

Сын: Ванюков Максим Александрович

Отец ребёнка: Ванюков Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
25.02.1932

Дочь: Базуева Валентина Александровна

Отец ребёнка: Ванюков Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1939

Дочь: Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Ванюков Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Ванюков Николай Александрович

Отец ребёнка: Ванюков Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ванюков Иван Александрович

Отец ребёнка: Ванюков Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ванюков Александр Григорьевич

Смерть
09.05.1964
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