Ванюкова (Бобылева) Мария Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти09.05.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1922
Сын: Ванюков Петр Александрович
Отец ребёнка: Ванюков Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
29.01.1926
Сын: Ванюков Григорий Александрович
Отец ребёнка: Ванюков Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
12.02.1929
Сын: Ванюков Максим Александрович
Отец ребёнка: Ванюков Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
25.02.1932
Дочь: Базуева Валентина Александровна
Отец ребёнка: Ванюков Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1939
Дочь: Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Ванюков Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Ванюков Николай Александрович
Отец ребёнка: Ванюков Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ванюков Иван Александрович
Отец ребёнка: Ванюков Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.1964