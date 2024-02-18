Василевская (Фомичева) Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.04.1980
Муж: Василевский Владимир
тамбов
Рождение ребёнка
05.12.1980
Дочь: Василевская Вера Владимировна
Отец ребёнка: Василевский Владимир
Рождение ребёнка
28.11.1985
Дочь: Василевская Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Василевский Владимир