Василевская (Фомичева) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василевская (Фомичева) Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.04.1980

Муж: Василевский Владимир

тамбов
Рождение ребёнка
05.12.1980

Дочь: Василевская Вера Владимировна

Отец ребёнка: Василевский Владимир

Рождение ребёнка
28.11.1985

Дочь: Василевская Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Василевский Владимир

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