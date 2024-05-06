Чугина Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чугина Фекла Григорьевна
Отец ребёнка: Чугин Григорий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Чугина Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Чугин Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Чугин Григорий Павлович
Смерть
Неизвестно