Чугина Анна Петровна 1792 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чугина Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чугина Фекла Григорьевна

Отец ребёнка: Чугин Григорий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чугин Григорий Павлович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Чугина Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Чугин Григорий Павлович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Чугин Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Чугин Григорий Павлович

Смерть
Неизвестно

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