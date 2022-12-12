Планков Петр Панфилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1897 ст.
Дочь: Планкова Анна Петровна
Мать ребёнка: Планкова Анна Ивановна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Томск.
Место жительства
1898 ст.
Омск, город Омск, Омская область
Мещанин города Омск Акмолинской области.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Планкова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно