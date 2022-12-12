Планков Петр Панфилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПланков Петр Панфилович

Планков Петр Панфилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1897 ст.

Дочь: Планкова Анна Петровна

Мать ребёнка: Планкова Анна Ивановна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Томск.
Место жительства
1898 ст.
Омск, город Омск, Омская область
Мещанин города Омск Акмолинской области.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Планкова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close