Харчевников Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харчевников Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харчевникова Ефросинья Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косинцева Клавдия Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харчевников Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харчевников Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксанен Харчевникова Александра Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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