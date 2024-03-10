Харчевников Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харчевникова Ефросинья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косинцева Клавдия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харчевников Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харчевников Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оксанен Харчевникова Александра Афанасьевна
Смерть
Неизвестно