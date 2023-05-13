Зайнуллин Асхат Ибрагимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнуллин Асхат Ибрагимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1961

Отец: Зайнуллины Ибрагим

Мать: Зайнуллина (Беркутова) Магрифа Каримовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайнуллина Фирдаус Каюмовна

Рождение ребёнка
15.10.1986

Сын: Зайнулллин Марат Асхатович

Мать ребёнка: Зайнуллина Фирдаус Каюмовна

Рождение ребёнка
19.05.1988

Сын: Зайнуллин Радик Асхатович

Мать ребёнка: Зайнуллина Фирдаус Каюмовна

Рождение ребёнка
05.02.1995

Сын: Зайнуллин Рустам Асхатович

Мать ребёнка: Зайнуллина Фирдаус Каюмовна

Бузовьязбаш, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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