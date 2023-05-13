Зайнуллин Асхат Ибрагимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1986
Сын: Зайнулллин Марат Асхатович
Мать ребёнка: Зайнуллина Фирдаус Каюмовна
Рождение ребёнка
19.05.1988
Сын: Зайнуллин Радик Асхатович
Мать ребёнка: Зайнуллина Фирдаус Каюмовна
Рождение ребёнка
05.02.1995
Сын: Зайнуллин Рустам Асхатович
Мать ребёнка: Зайнуллина Фирдаус Каюмовна
Бузовьязбаш, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан