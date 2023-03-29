Потеха Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотеха Владимир

Потеха Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потеха (Кривенко) Татьяна Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потеха (Кривенко) Татьяна Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потеха (Кривенко) Татьяна Прокопьевна

Рождение ребёнка
21.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потеха (Кривенко) Татьяна Прокопьевна

Смерть
Неизвестно

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