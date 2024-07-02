Малошенко Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малошенко Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малошенко (Смешная) Антонина Григорьевна

Рождение ребёнка
16.04.1959

Дочь: Александрова (Малошенко) Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Малошенко (Смешная) Антонина Григорьевна

Рождение ребёнка
01.12.1960

Дочь: Легинчук (Малошенко) Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Малошенко (Смешная) Антонина Григорьевна

Рождение ребёнка
27.03.1963

Сын: Малошенко Виталий Алексеевич

Мать ребёнка: Малошенко (Смешная) Антонина Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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