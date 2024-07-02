Малошенко Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1959
Рождение ребёнка
01.12.1960
Рождение ребёнка
27.03.1963
Сын: Малошенко Виталий Алексеевич
Мать ребёнка: Малошенко (Смешная) Антонина Григорьевна
Смерть
Неизвестно