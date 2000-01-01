Шаповал (Осипенко) Евдокия Сидоровна
Место рожденияс.Гасаны, Одесская обл., Украина
Дата рождения01.03.1942
Дата смерти15.02.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1942
Отец: Осипенко Сидор
Мать: Фёкла Ивановна
с.Гасаны, Одесская обл., Украина
Рождение ребёнка
16.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаповал Иван Максимович
с.Гасаны, Одесская обл., Украина
Рождение ребёнка
23.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаповал Иван Максимович
с.Гасаны, Одесская обл., Украина
Смерть
15.02.1984