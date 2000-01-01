Шаповал (Осипенко) Евдокия Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповал (Осипенко) Евдокия Сидоровна

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Место рождения

с.Гасаны, Одесская обл., Украина

Дата рождения

01.03.1942

Дата смерти

15.02.1984

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1942

Отец: Осипенко Сидор

Мать: Фёкла Ивановна

с.Гасаны, Одесская обл., Украина
Рождение ребёнка
16.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаповал Иван Максимович

с.Гасаны, Одесская обл., Украина
Рождение ребёнка
23.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаповал Иван Максимович

с.Гасаны, Одесская обл., Украина
Смерть
15.02.1984
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