Бахвалова (Колганова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахвалова (Колганова) Клавдия Ивановна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

19.10.1914

Дата смерти

11.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1914

Отец: Колганов Иван Иванович

Мать: Колганова Елизавета Семёновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.08.1937

Дочь: Соколова (Бахвалова) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Бахвалов Николай Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.01.1939

Сын: Бахвалов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Бахвалов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
09.08.1946

Дочь: Каюмова (Бахвалова) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Бахвалов Николай Михайлович

Смерть
11.01.1992
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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