Бахвалова (Колганова) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.10.1914
Дата смерти11.01.1992
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1914
Рождение ребёнка
13.08.1937
Дочь: Соколова (Бахвалова) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Бахвалов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
08.01.1939
Сын: Бахвалов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Бахвалов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
09.08.1946
Дочь: Каюмова (Бахвалова) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Бахвалов Николай Михайлович
Смерть
11.01.1992