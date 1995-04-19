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Слугин Роман Игоревич
Слугин Роман Игоревич
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Древо
Место рождения
Южно-Сахалинск
, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Дата рождения
19.04.1995
Пол
Мужской
Отец
Слугин Игорь Геннадьевич
1973 г.р.
Мать
Слугина (Ващук) Наталья Владимировна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1995
Отец:
Слугин Игорь Геннадьевич
Мать:
Слугина Наталья Владимировна
Южно-Сахалинск
, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
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