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Слугин Роман Игоревич

Место рождения

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

Дата рождения

19.04.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1995

Отец: Слугин Игорь Геннадьевич

Мать: Слугина Наталья Владимировна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
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