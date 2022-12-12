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Чередов Иван Иванов

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Место рождения

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Чередов Иван Кириллов

Мать: Чередова Мария Фомина

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Между 1801 и 1806

Жена: Чередова Василиса

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Василиса Иванова

Мать ребёнка: Чередова Василиса

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Матрёна Иванова

Мать ребёнка: Чередова Василиса

Рождение ребёнка
1813 или 1814

Сын: Чередов Григорий Иванов

Мать ребёнка: Чередова Василиса

Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
1856
Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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