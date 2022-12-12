Чередов Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Чередов Иван Кириллов
Мать: Чередова Мария Фомина
Бракосочетание
Между 1801 и 1806
Жена: Чередова Василиса
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Василиса Иванова
Мать ребёнка: Чередова Василиса
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Матрёна Иванова
Мать ребёнка: Чередова Василиса
Рождение ребёнка
1813 или 1814
Мать ребёнка: Чередова Василиса
Смерть
1856