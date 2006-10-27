Гуськов ВЛАДИМИР Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1952
Дата смерти27.10.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гуськова Карпова Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.07.1985
Сын: Гуськов Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Гуськова Карпова Татьяна Дмитриевна
Смерть
27.10.2006