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Гуськов ВЛАДИМИР Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1952

Дата смерти

27.10.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1952

Отец: Гуськов Николай Петрович

Мать: Дудакова Антонина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуськова Карпова Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.09.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гуськова Карпова Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.07.1985

Сын: Гуськов Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Гуськова Карпова Татьяна Дмитриевна

Смерть
27.10.2006

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