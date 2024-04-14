Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Татьяна Кропинова/
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1918
Дочь: Бардина (Аверьянова) Александра
Отец ребёнка: Аверьянов Иван Данилович
Рождение ребёнка
21.01.1921
Дочь: Вавилова (Аверьянова) Мария
Отец ребёнка: Аверьянов Иван Данилович
Рождение ребёнка
09.05.1924
Сын: Аверьянов Николай Иванович
Отец ребёнка: Аверьянов Иван Данилович
Рождение ребёнка
16.08.1926
Сын: Аверьянов Леонид Иванович
Отец ребёнка: Аверьянов Иван Данилович
Рождение ребёнка
Около 27.06.1928
Дочь: Ильичёва (Аверьянова) Евдокия
Отец ребёнка: Аверьянов Иван Данилович
Смерть
1978