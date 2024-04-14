Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Татьяна Кропинова/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Татьяна Кропинова/

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Кропинов Гаврила

Мать: Лаптева (Лаптева) Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверьянов Иван Данилович

Рождение ребёнка
17.05.1918

Дочь: Бардина (Аверьянова) Александра

Отец ребёнка: Аверьянов Иван Данилович

Рождение ребёнка
21.01.1921

Дочь: Вавилова (Аверьянова) Мария

Отец ребёнка: Аверьянов Иван Данилович

Рождение ребёнка
09.05.1924

Сын: Аверьянов Николай Иванович

Отец ребёнка: Аверьянов Иван Данилович

Рождение ребёнка
16.08.1926

Сын: Аверьянов Леонид Иванович

Отец ребёнка: Аверьянов Иван Данилович

Рождение ребёнка
Около 27.06.1928

Дочь: Ильичёва (Аверьянова) Евдокия

Отец ребёнка: Аверьянов Иван Данилович

Смерть
1978

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