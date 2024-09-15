Стадухин Иван Тимофеевич
Место рожденияУецкое
Дата рождения1775
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Стадухин Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стадухина Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стадухина Ирина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Сын: Стадухин Дорофей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1853