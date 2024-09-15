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Стадухин Иван Тимофеевич

Место рождения

Уецкое

Дата рождения

1775

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Стадухин Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стадухина Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стадухина Ирина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стадухина Пелагея Денисовна

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Стадухин Дорофей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1853

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