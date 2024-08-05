Буслаева (Облеухова) Екатерина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буслаева (Облеухова) Екатерина Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1894

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1908

Дочь: (Облеухова) Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Облеухов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
01.01.1909

Дочь: (Облеухова) Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Облеухов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
01.01.1910

Сын: Облеухов Александр Павлович

Отец ребёнка: Облеухов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
07.06.1914

Сын: Облеухов Иван Павлович

Отец ребёнка: Облеухов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
01.01.1916

Сын: Облеухов Григорий Павлович

Отец ребёнка: Облеухов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
02.09.1917

Дочь: (Облеухова) Александра Павловна

Отец ребёнка: Облеухов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
16.06.1920

Дочь: Облеухова (Булатова) Зоя Павловна

Отец ребёнка: Облеухов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
30.12.1923

Сын: Облеухов Евгений Павлович

Отец ребёнка: Облеухов Павел Николаевич

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