Буслаева (Облеухова) Екатерина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1908
Дочь: (Облеухова) Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Облеухов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
01.01.1909
Дочь: (Облеухова) Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Облеухов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
01.01.1910
Сын: Облеухов Александр Павлович
Отец ребёнка: Облеухов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
07.06.1914
Отец ребёнка: Облеухов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
01.01.1916
Сын: Облеухов Григорий Павлович
Отец ребёнка: Облеухов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
02.09.1917
Дочь: (Облеухова) Александра Павловна
Отец ребёнка: Облеухов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
16.06.1920
Дочь: Облеухова (Булатова) Зоя Павловна
Отец ребёнка: Облеухов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
30.12.1923
Сын: Облеухов Евгений Павлович
Отец ребёнка: Облеухов Павел Николаевич