Орлов Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1950

Сын: Орлов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Орлова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.06.?

Дочь: Нефёдова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Орлова Анастасия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Анастасия Дмитриевна

Смерть
1969
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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