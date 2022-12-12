Орлов Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1950
Мать ребёнка: Орлова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.06.?
Дочь: Нефёдова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Орлова Анастасия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1969
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния