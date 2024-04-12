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Федякова Агрипина Прокопиева

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
01.07.1912

Муж: Поздеев Иван Спиридонов

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 1 июля 1912г Жених: Сокольского села крестьянин Иоанн Спиридонов Поздеев, православный, первым браком, 19 лет Невеста: Сокольского села крестьянская дочь девица Агрипина Прокопиева Федяков... Показать все
Смерть
Неизвестно
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