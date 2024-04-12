Федякова Агрипина Прокопиева
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Бракосочетание
01.07.1912
ГАСО ф6 о17 1 июля 1912г Жених: Сокольского села крестьянин Иоанн Спиридонов Поздеев, православный, первым браком, 19 лет Невеста: Сокольского села крестьянская дочь девица Агрипина Прокопиева Федяков... Показать все
Смерть
Неизвестно