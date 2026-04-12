Вяткина Надежда Дмитриевна
женский, родилась 01.09.1937
умерла 26.07.2025
ОтецСивков Дмитрий Антонович25.03.1911 г.р.
МатьСивкова Варвара АнисимовнаНеизвестно г.р.
Дети
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Сын: Вяткин Виктор Геннадьевич
Отец ребёнка: Вяткин Геннадий Александрович
Дочь: Вяткина Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Вяткин Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Вяткин Геннадий Александрович
Дочь: Вяткина Любовь Геннадьевна
Отец ребёнка: Вяткин Геннадий Александрович
Дочь: Вяткина Вера Геннадьевна
Отец ребёнка: Вяткин Геннадий Александрович
Дочь: Вяткина Галина Геннадьевна
Отец ребёнка: Вяткин Геннадий Александрович
Сын: Вяткин Константин Геннадьевич
Отец ребёнка: Вяткин Геннадий Александрович
Сын: Вяткин Дмитрий Геннадьевич
Отец ребёнка: Вяткин Геннадий Александрович
Сын: Вяткин Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Вяткин Геннадий Александрович
Сын: Вяткин Николай Геннадьевич
Отец ребёнка: Вяткин Геннадий Александрович