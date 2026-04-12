Вяткина Надежда Дмитриевна 01.09.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вяткина Надежда Дмитриевна

Автор
АП
Попова А.

женский, родилась 01.09.1937

умерла 26.07.2025

Отец
Сивков Дмитрий Антонович25.03.1911 г.р.
Мать
Сивкова Варвара АнисимовнаНеизвестно г.р.
Дети
Вяткин Николай Геннадьевич09.09.1970 г.р.
Вяткин Александр ГеннадьевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1937

Отец: Сивков Дмитрий Антонович

Мать: Сивкова Варвара Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вяткин Виктор Геннадьевич

Отец ребёнка: Вяткин Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вяткина Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Вяткин Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вяткин Юрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Вяткин Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вяткина Любовь Геннадьевна

Отец ребёнка: Вяткин Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вяткина Вера Геннадьевна

Отец ребёнка: Вяткин Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вяткина Галина Геннадьевна

Отец ребёнка: Вяткин Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вяткин Константин Геннадьевич

Отец ребёнка: Вяткин Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вяткин Дмитрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Вяткин Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вяткин Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Вяткин Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
09.09.1970

Сын: Вяткин Николай Геннадьевич

Отец ребёнка: Вяткин Геннадий Александрович

Смерть
26.07.2025

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