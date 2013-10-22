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Рудоплавова Вероника Григорьевна

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Место рождения

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

Дата рождения

23.11.1933

Дата смерти

22.10.2013

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1933

Отец: Рудоплавов Григорий Иванович

Мать: Ягодинская Лидия Яковлевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
1961

Муж: Ворсин Виктор Петрович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.01.1962

Дочь: Ворсина Евгения Викторовна

Отец ребёнка: Ворсин Виктор Петрович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.03.1965

Дочь: Ворсина Маргарита Викторовна

Отец ребёнка: Ворсин Виктор Петрович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
22.10.2013
Михайловка Волгоградской области
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