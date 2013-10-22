Рудоплавова Вероника Григорьевна
Место рождения
Дата рождения23.11.1933
Дата смерти22.10.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1933
Бракосочетание
1961
Рождение ребёнка
09.01.1962
Дочь: Ворсина Евгения Викторовна
Отец ребёнка: Ворсин Виктор Петрович
Рождение ребёнка
05.03.1965
Дочь: Ворсина Маргарита Викторовна
Отец ребёнка: Ворсин Виктор Петрович
Смерть
22.10.2013
Михайловка Волгоградской области