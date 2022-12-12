Редькин Павел Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРедькин Павел Яковлевич

Редькин Павел Яковлевич

avatar

Место рождения

Городище, Устюжский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Редькин Яков Петрович

Мать: не указана

Городище, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Сын псаломщика Михайло-Архангельской Городецкой церкви Устюжского уезда.
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Редькина Павла Павловна

Мать ребёнка: не указана

Городище, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
?.05.1885 ст.
Городище, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Определен псаломщиком к Михайло-Архангельской Городецкой церкви Устюжского уезда.
Работа или профессия
04.09.1887 ст.
Орлово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Перемещён к Троицкой Орловской церкви Устюжского уезда.
Работа или профессия
1889
Посвящён в стихарь.
Рождение ребёнка
1892

Сын: Редькин Николай Павлович

Мать ребёнка: не указана

Орлово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Редькина Зоя Павловна

Мать ребёнка: не указана

Орлово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
14.02.1902 ст.
Лимендский, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
Перемещён к Николаевской Лимендской церкви Сольвычегодского уезда.
Работа или профессия
02.09.1902 ст.
Степановская Большая, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Перемещён к Христорождественской Вашкурской церкви Устюжского уезда.
Работа или профессия
17.11.1904 ст.
Кипшеньга, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Перемещен в псаломщика к Богородицерождественской Халезской церкви Никольского уезда.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close