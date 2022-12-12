Редькин Павел Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Редькин Яков Петрович
Мать: не указана
Сын псаломщика Михайло-Архангельской Городецкой церкви Устюжского уезда.
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Редькина Павла Павловна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
?.05.1885 ст.
Определен псаломщиком к Михайло-Архангельской Городецкой церкви Устюжского уезда.
Работа или профессия
04.09.1887 ст.
Перемещён к Троицкой Орловской церкви Устюжского уезда.
Работа или профессия
1889
Посвящён в стихарь.
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Редькина Зоя Павловна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
14.02.1902 ст.
Лимендский, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
Перемещён к Николаевской Лимендской церкви Сольвычегодского уезда.
Работа или профессия
02.09.1902 ст.
Степановская Большая, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Перемещён к Христорождественской Вашкурской церкви Устюжского уезда.
Работа или профессия
17.11.1904 ст.
Кипшеньга, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Перемещен в псаломщика к Богородицерождественской Халезской церкви Никольского уезда.
Смерть
Неизвестно