Кандаурова Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандаурова Александра Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1926

Дата смерти

07.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1949

Сын: Кандауров Николай Александрович

Отец ребёнка: Кандауров Александр Михайлович

Рождение ребёнка
10.11.1952

Сын: Кандауров Владимир Александрович

Отец ребёнка: Кандауров Александр Михайлович

Рождение ребёнка
07.07.1954

Сын: Кандауров Иван Александрович

Отец ребёнка: Кандауров Александр Михайлович

Смерть
07.07.1991
Старокорсунская, город Краснодар, Краснодарский край

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