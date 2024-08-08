Кандаурова Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1926
Дата смерти07.07.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1949
Сын: Кандауров Николай Александрович
Отец ребёнка: Кандауров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
10.11.1952
Сын: Кандауров Владимир Александрович
Отец ребёнка: Кандауров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
07.07.1954
Сын: Кандауров Иван Александрович
Отец ребёнка: Кандауров Александр Михайлович
Смерть
07.07.1991
Старокорсунская, город Краснодар, Краснодарский край